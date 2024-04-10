Известный российский блогер попытался повторить рекорд Гиннеса

Блогер Супер Стас рассказал, что пытался побить рекорд Гиннеса

Российский блогер Станислав Плетнев, известный как Супер Стас, рассказал о попытке повторить рекорд Гиннеса. Об этом он сообщил в подкасте с блогером Андреем Прокофьевым.

Плетнев рассказал, что для рекорда ему нужно было съесть еду, общая острота которой составляла 14 миллионов по шкале Скоовилла.

Блогер успел попробовать самый острый в мире перец — «Каролинский жнец». «Это просто страдания. Ты просто получаешь адреналин. Ты рад, что не сжег себе все к черту», — поделился он.

Блогер также вспомнил, как худел на 75 килограммов, когда ему было 18 лет. Плетнев тогда правильно питался и работал грузчиком в супермаркете.

В октябре 2023 года канадец Майк Джек побил рекорд по скоростному поеданию самого острого перца в мире. Джек смог съесть 50 перцев сорта «Каролинский жнец», рейтинг которого составляет 1,64 миллиона по шкале Сковилла, за 6 минут и 49,2 секунды.