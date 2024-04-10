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15:34, 10 апреля 2024Россия

Кадыров обратился к чеченцам с предупреждением

Кадыров предупредил жителей Чечни об опасности быстрой езды в Ураза-байрам

Фото: Михаил Суслов / Коммерсантъ

Глава Чечни Рамзан Кадыров предупредил жителей республики о последствиях несоблюдения скоростного режима на дорогах. Об этом он написал в Telegram в одном из сообщений в связи с мусульманским праздником Ураза-байрам, который мусульмане отмечают в этом году 10 апреля.

Праздничное настроение не должно выражаться в «граничащей с сумасшествием» быстрой езде, подчеркнул Кадыров. Он напомнил, что именно в праздники нередко случаются ДТП по вине водителей, «старающихся выделиться в общем потоке».

Ранее президент России Владимир Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом. Глава государства отметил, что исламская община вносит большой вклад в укрепление сплоченности России.

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      Алан Босиков
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