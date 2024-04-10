Гендиректор популярного российского канала раскрыл феномен Дудя

Гендиректор «Пятницы!» Картозия заявил, что Дудь в начале карьеры был наглецом

Генеральный директор популярного телеканала «Пятница!» продюсер Николай Картозия заявил, что журналист и блогер Юрий Дудь (внесен Минюстом в реестр иноагентов) в начале своей карьеры как интервьюера был «обаятельным наглецом». Феномен Дудя он раскрыл в беседе с блогером Александром Соколовским, видео вышло на YouTube.

Картозия отметил, что в начале карьеры на YouTube Дудь был «панком» и «обаятельным наглецом». Кроме того, по мнению гендиректора «Пятницы!», блогер был первым, кто перенес формат телевизионного интервью на YouTube.

«Он был хорош именно этим. Вот такой легкой хулиганистостью, когда он может с драными коленками сидеть напротив [Владимира] Познера и говорить: "А вот вы в 1987 году *** [наврали]"», — добавил продюсер, говоря о Дуде.

Вместе с тем Картозия выразил мнение, что каждому человеку, популярному в медиа, нужно постоянно изобретать себя заново, иначе он наскучит аудитории. «Юрий Дудь себя не переизобрел», — заключил он.

Ранее Картозия назвал способы стать телезвездой. Он заявил, что известными ведущими становятся не очень красивые люди, а те, у кого есть какая-либо яркая индивидуальная особенность.

