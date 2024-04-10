Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:01, 10 апреля 2024Интернет и СМИ

Гендиректор популярного российского канала раскрыл феномен Дудя

Гендиректор «Пятницы!» Картозия заявил, что Дудь в начале карьеры был наглецом

Кадр: вДудь / Youtube

Генеральный директор популярного телеканала «Пятница!» продюсер Николай Картозия заявил, что журналист и блогер Юрий Дудь (внесен Минюстом в реестр иноагентов) в начале своей карьеры как интервьюера был «обаятельным наглецом». Феномен Дудя он раскрыл в беседе с блогером Александром Соколовским, видео вышло на YouTube.

Картозия отметил, что в начале карьеры на YouTube Дудь был «панком» и «обаятельным наглецом». Кроме того, по мнению гендиректора «Пятницы!», блогер был первым, кто перенес формат телевизионного интервью на YouTube.

«Он был хорош именно этим. Вот такой легкой хулиганистостью, когда он может с драными коленками сидеть напротив [Владимира] Познера и говорить: "А вот вы в 1987 году *** [наврали]"», — добавил продюсер, говоря о Дуде.

Вместе с тем Картозия выразил мнение, что каждому человеку, популярному в медиа, нужно постоянно изобретать себя заново, иначе он наскучит аудитории. «Юрий Дудь себя не переизобрел», — заключил он.

Ранее Картозия назвал способы стать телезвездой. Он заявил, что известными ведущими становятся не очень красивые люди, а те, у кого есть какая-либо яркая индивидуальная особенность.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      У побережья Крыма рухнул российский военный вертолет. Что известно о случившемся в Черном море?

      Порошенко выступил против мобилизации без решений по демобилизации

      Швейцария рассмотрит долгосрочную программу помощи Украине

      Суд принудительно ликвидировал Киви Банк

      Тайвань проведет военные учения по отражению атаки Китая

      HBO прекратил работу над продолжением «Игры престолов»

      Звезда «Папиных дочек» станет матерью во второй раз

      Самолет с россиянами на борту подал сигнал срочности в небе

      На Украине захотели призвать женщин в армию по примеру Израиля

      В Госдуме рассказали о единственном мотиве сотрудничества США с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше