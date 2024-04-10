Контрацептив попал женщине в легочную артерию и застрял там на шесть лет

Daily Mirror: контрацептив на шесть лет застрял в легочной артерии британки

Женщина из Британии едва не лишилась жизни из-за того, что контрацептив попал в важную артерию и застрял там на шесть лет. Об этом сообщает Daily Mirror.

В 2018 году 29-летняя Ребекка Харди установила в предплечье контрацептивный имплантат. По ее словам, ей сразу показалось, что что-то пошло не так. Она не могла нащупать имплантат под кожей и звонила в больницу, потому что это ее беспокоило. Однако во время осмотра врач уверил ее, что имплантат просто находится глубоко под кожей.

В 2021 году имплантат не смогли удалить после истечения срока действия, поскольку его не оказалось в предплечье. Харди пришлось почти год ждать очереди у специалистов и проходить обследования, прежде чем имплантат обнаружили в легочной артерии в феврале 2022 года. При таком расположении изделие ставило под угрозу ее здоровье, в частности репродуктивную функцию.

Медики предупредили женщину, что удаление имплантата из артерии — это очень опасная операция с вероятностью осложнений. «Поскольку на протяжении многих лет он не вызывал у меня никаких проблем, я согласилась оставить все как есть и не рисковать, — сказала Харди. — Все же это серьезная процедура. У меня двое детей, и я должна о них думать».

Пока мигрировавший имплантат остается в организме, он может препятствовать зачатию детей. «Что касается беременности, мне сказали, что я все еще смогу забеременеть, но для полного прекращения действия гормонов может потребоваться около восьми лет. Мне предложили помощь, если я когда-нибудь захочу снова родить», — добавила Харди.

Ранее в Австралии неправильно установленный контрацептивный имплантат оказался в сердце у пациентки. Она узнала об этом, потому что начала испытывать сильные боли, изжогу, учащенное сердцебиение и рвоту.