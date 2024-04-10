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13:51, 10 апреля 2024Бывший СССР

МИД обвинил Киев в цинизме из-за эксплуатации темы спасения украинских детей

Захарова: цинизм проекта по якобы спасению украинских детей поражает

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Создатели проекта по якобы спасению украинских детей без зазрения совести эксплуатируют детскую тему. В цинизме Киев обвинила представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Цинизм создателей данного проекта поражает. Они на весь мир трубят о необходимости спасения украинских детей от несуществующей как бы российской опасности, но при этом тщательно скрывают реальные проблемы, с которыми сталкиваются украинские семьи в Европе», — заявила дипломат.

Она пояснила, что упомянутый проект используется украинской властью, чтобы вовлечь международное сообщество в реализацию «мирной формулы» президент Украины Владимира Зеленского.

В ходе брифинга Захарова также обвинила Запад в пособничестве террористическим атакам Украины. По ее словам, Россия будет прикладывать усилия, чтобы не оставить действия Европейского союза и США без внимания.

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      Глеб Палехов
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