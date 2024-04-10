Захарова обвинила Запад в пособничестве террористическим атакам Украины

Захарова: Россия не оставит незамеченным пособничество Запада террору Украины

Россия будет прикладывать усилия, чтобы не оставить пособничество Запада террористическим атакам Украины незамеченным в мире. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова передает РИА Новости.

Захарова обвинила страны Запада в том, что они «встали на путь замалчивания» террора со стороны Украины и «блокируют появление новостей на этот счет в собственных мейнстримовых пропагандистских СМИ».

«Мы приложим максимум усилий к тому, чтобы такое пособничество преступлениям киевского режима не осталось незамеченным здравомыслящим большинством мирового сообщества», — отметила дипломат.

Представитель МИД также добавила, что союзники Украины часто одобряют ее атаки, «в том числе совершаемые в отношении ядерных объектов», в связи с чем Россия подняла вопрос об ударах Киева по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в международных институтах, таких как Совет Безопасности ООН и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Дипломат призвала МАГАТЭ «дать прямые, без каких-либо уловок, увиливаний, инсинуаций оценки преступных действий Украины».

Ранее Захарова назвала безрассудной реакцию Запада на удары по ЗАЭС, так как в ней не упомянута ответственность Украины за атаки на станцию.

