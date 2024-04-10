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10:40, 10 апреля 2024Мир

Захарова назвала безрассудной реакцию Запада на удары по ЗАЭС

Захарова: заявления Запада об ударах по ЗАЭС без привязки к Украине безрассудны

Фото: Alina Smutko / Reuters

Заявления западных официальных лиц об ударах по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) без привязки к ответственности за них Украины безответственны. Это в интервью радио «Спутник» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Безрассудно заявлять о том, что эти атаки на Запорожскую атомную электростанцию не носят привязки к киевскому режиму. Вот что безрассудно», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, как толко на Западе «произнесут "атака киевского режима на Запорожскую АЭС", то рассыплется полностью их миф о свободном, демократическом, основанном на законе» государстве Украина.

Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил, что украинские обстрелы создают прямую угрозу безопасности электростанции.

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      Виктория Кондратьева
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