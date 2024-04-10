Министр обороны Литвы заявил о необходимости НАТО нарастить военное производство

МО Литвы: НАТО нужно нарастить военное производство, чтобы догнать РФ

НАТО, чтобы догнать военно-промышленный комплекс России, нельзя терять время. Об этом заявил министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас, его слова передает Bloomberg.

Он заявил, что страны Североатлантического договора должны быть «готовы как можно быстрее», увеличив расходы на оборону как минимум до 2 процентов от ВВП.

По его мнению, Европа должна ответить на то, что Россия оказалась способна увеличить выпуск своей военной промышленности и быстро пополнять запасы вооружений: «Если вы будете сильными, вы их сдержите. Если вы хотите мира с Россией, будьте сильными».

Ранее глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, депутат Верховной Рады Егор Чернев призвал НАТО зарезервировать за Киевом место в блоке до окончания боевых действий.