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10:18, 10 апреля 2024Спорт

Мизулина высказалась о критериях допуска россиян на Олимпийские игры

Мизулина о критериях допуска россиян на Игры: это попытка уничтожить наш спорт

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина высказалась о критериях допуска россиян на Олимпийские игры-2024. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

По ее мнению, Международный олимпийский комитет (МОК) пытается уничтожить российский спорт. «Это попытка уничтожить нас, поставить на эти места тех, кого нужно. А дальше — это деньги, контракты. Это недобросовестная конкуренция, которая делается кривыми методами», — заявила Мизулина.

Глава Лиги безопасного интернета отметила, что решения МОК угрожают спорту как таковому. «Это приведет к тому, что Олимпийские игры просто девальвируют свой статус и будут заменены чем-то другим. Жаль, что так происходит. Но это все на наших глазах, мы свидетели некоторой революции», — добавила она.

В декабре 2023-го МОК допустил россиян и белорусов к Играм в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

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