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05:00, 10 апреля 2024Из жизни

Мужчина попытался увеличить пенис и стал импотентом

Фото: Jakob Owens / Unsplash

Житель Италии перенес операцию и десятки процедур по увеличению пениса и в результате стал импотентом. Об этом сообщает RaiNews.

40-летний пациент из региона Тоскана заплатил пять тысяч евро (503 тысячи рублей) за косметическую операцию, надеясь благополучно увеличить половой орган. Однако спустя месяц итальянец начал ощущать дискомфорт и сообщил об этом врачу. В течение следующих трех лет хирург провел еще 12 процедур, призванных устранить последствия неудачной операции. Во время некоторых из них врач использовал жидкий силикон, запрещенный для имплантации с 1993 года. В результате пенис пациента оказался сильно деформирован.

После процедур мужчина больше не мог заниматься сексом и бегать. Когда хирург предложил ему снова лечь под нож, он обратился в суд и потребовал максимальную компенсацию от него и двух клиник, в которых проводились процедуры.

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Врач не признал себя виновным и стал утверждать, что пациент первоначально был доволен операцией. Однако в суде заявили, что пациент не знал о рисках, которым подвергался, и врачу следовало самостоятельно оценить результаты хирургического вмешательства.

Две клиники и хирурга обязали выплатить мужчине в общей сложности 153 тысячи евро (15,3 миллиона рублей) в качестве компенсации за нанесенный ущерб. Позже денежную компенсацию решили уменьшить до 110 тысяч евро (11 миллионов рублей). Суд постановил, что 30 процентов повреждений итальянец получил по собственной вине. Это произошло, когда он по назначению врача самостоятельно делал себе инъекции в домашних условиях.

Ранее сообщалось, что пожилой житель Таиланда засунул пенис в пластиковую бутылку после приема виагры и не смог его вытащить. 65-летний мужчина рассказал, что страдает от эректильной дисфункции, поэтому решил принять виагру.

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      Алиса Удовик
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