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18:12, 10 апреля 2024Бывший СССР

На Украине будут считать врученной недошедшую до адресата повестку

На Украине будут считать врученной повестку, даже если она не дошла до адресата

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Повестка о мобилизации на Украине будет считаться врученной, даже если попытка вручения не удалась. Об этом передает украинская «Судебно-юридическая газета», анализируя проект об ужесточении мобилизации.

«Даже если гражданин не находится по адресу и физически не получил требование ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру»), оно будет считаться врученным, и ТЦК сможет инициировать в отношении уклоняющегося соответствующие ограничения»

Датой вручения повестки будет считаться день оформления на почте отметки о невозможности передать ее адресату. Кроме того, отказ в уточнении военно-учетных данных позволит начальнику ТЦК обратиться в полицию для задержания и доставки уклоняющегося в военкомат.

Ранее советник по гендерным вопросам командующего сухопутными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Оксана Григорьева заявила, что украинских женщин следует призывать на службу в армию по примеру Израиля.

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      Валентин Карант
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