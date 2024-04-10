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16:24, 10 апреля 2024Бывший СССР

На Украине опровергли информацию о готовящейся мобилизации

ЦПД Украины: Украина не готовится к мобилизации женщин

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Украина не готовится к мобилизации женщин, а служба в Силах обороны Украины для них останется добровольной. Соответствующее заявление опубликовал Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны Украины в Telegram.

«Вопрос мобилизации женщин в Украине не стоит на повестке дня. Сейчас активно распространяется информация о том, что якобы на Украине собираются внести изменения в законодательство по мобилизации женщин. Центр отмечает, что ни один закон, касающийся мобилизации, не предусматривает мобилизации женщин. Поэтому распространяемая информация — фейковая», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в ЦПД отметили, что данный вопрос не является актуальным и не рассматривается органами власти страны.

Незадолго до этого, 10 апреля, советник по гендерным вопросам командующего сухопутными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Оксана Григорьева в интервью Times заявила, что украинских женщин следует призывать на службу в армию по примеру Израиля. По ее словам, в конституции страны сказано, что защищать родину должен каждый украинец, поэтому правильно будет призвать на службу и женщин.

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      Александр Курбатов
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