Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:49, 10 апреля 2024Мир

Назван новый союзник России в Европе

Al Khaleej назвал победу Пеллегрини на выборах в Словакии ударом для Украины
СюжетРакетные удары по Украине:
Петер Пеллегрини

Петер Пеллегрини. Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Победа главы словацкого парламента Петера Пеллегрини на выборах президента страны обладает разным значением для России и Украины. Об этом написали в агентстве Al Khaleej.

«У президента России Владимира Путина появился новый союзник в Европе: Петер Пеллегрини одержал победу на выборах президента Словакии. Таким образом, Брюссель, Вашингтон и Киев получили новый удар», — отметили журналисты.

Теперь Словакия перестала быть партнером Украины и превратилась в друга России. Авторы материала напомнили, что до июля помощь Братиславы Киеву составила 750 миллионов долларов.

Петер Пеллегрини победил на выборах президента Словакии. По итогам первого тура он набрал 53,12 процента голосов, сообщили в Государственной комиссии по выборам и контролю за финансированием политических партий.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Сбрасывали колбы с беспилотников. В России обвинили украинских военных в применении химоружия под Клещеевкой

      Мать рассказала о найденных в Петербурге троих детях-маугли

      Пять беспилотников пытались атаковать российский регион

      Продажи презервативов в России достигли минимума за пять лет

      Россиянка перечислила непозволительные для мужчин в Узбекистане вещи

      «Слишком красивая» женщина пожаловалась на завистниц

      Россиянин из-за чувства вины спустя 20 лет признался в расправе над матерью

      Стало известно о взрывах в Николаевской области

      В Петербурге трех детей-маугли нашли в подвале жилого дома

      Названа возможная причина прорыва дамбы в Орске

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше