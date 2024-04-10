Депутат Недялков: прозападные силы вынудили Болгарию поставлять Киеву оружие

Председатель совета депутатов Голопристанского муниципального округа Херсонской области Геннадий Недялков предположил, почему президент Болгарии Румен Радев решил поставлять оружие Украине. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Недялков заявил, что прозападные силы вынудили Болгарию поставлять Киеву оружие.

«У либеральных прозападных политических сил, я понимаю и все мы понимаем, потому что это было финансирование — грубо говоря подкуп, тех или иных политических сил, которые вынудили президента Румена Радева к этой поставке», — предположил он.

Недялков добавил, что болгарская община Херсонской области призвала болгарские партии предотвратить следующие поставки техники.

В июле 2023 года Болгария отказалась помогать Украине оружием. «У нас разный взгляд на вещи, он считает "нет" — это эскалация предоставлять Украине помощь, а я считаю "нет" — это защита, это абсолютно разная философия», — объяснил президент Украины Владимир Зеленский.