Названы траты на командировки экс-главы МИД Латвии

Госконтроль Латвии: экс-глава МИД неоправданно потратил 220 тысяч евро на полеты

Экс-глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш неоправданно потратил на командировки не менее 221,5 тысячи евро из средств госбюджета. Об этом сообщает LSM со ссылкой на данные Госконтроля.

Уточняется, что под проверку попали спецрейсы бывшего министра. По оценке Госконтроля, также неэкономично были использованы не менее 323,6 тысячи евро из средств Совета Европейского союза (ЕС). В ведомстве отметили, что даже в случаях, когда в стране не действовало чрезвычайное положение и в разумные сроки были доступны регулярные коммерческие рейсы, использование бюджетных средств на специальные рейсы было незаконным.

Госконтроль указал, что во время проверки были выявлены нарушения нормативных актов и несоблюдение закона о предотвращении растраты госсредств. Как уточняется, проверены 53 командировки Кариньша, из которых 32 раза он пользовался спецрейсами.

28 марта бывший глава МИД Латвии подал в отставку. Сообщалось, что это произошло после разговора с премьер-министром страны Эвикой Силиней. Он ушел в отставку на фоне скандала с растратой: стало известно, что, еще будучи премьером Латвии, Кариньш арендовал частные самолеты для перелетов.