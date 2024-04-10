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00:45, 11 апреля 2024Мир

Названы задачи завербованных для ВСУ членов наркокартелей

«Известия»: члены наркокартелей могут выполнять для ВСУ грязную работу

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Члены мексиканских и колумбийских наркокартелей, завербованных для службы на Украине, будут выполнять особые задачи. Об этом «Известиям» рассказал мексиканский эксперт в области безопасности Давид Саусеро.

Как считает эксперт, членов картелей будут использовать для ведения грязной войны — для пыток, шпионажа, саботажа, массовых расправ. «Те действия, которые сами ВСУ, возможно, делать бы не стали. Члены колумбийских и мексиканских наркокартелей — люди с холодной кровью, лишенные человечности, готовы пойти на любой криминал», — поведал Саусеро.

Профессор факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец отметил, что южноамериканцы не смогут внести перелом в ход боевых действий, так как их слишком мало.

О том, что в американских тюрьмах вербуют членов картелей для службы на Украине, ранее сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России. Там отметили, что процесс вербовки через переговоры с наркокартелями, «без благословения которых ни один бандит не решится сотрудничать с американскими властями», идет тяжело. В вербовке, по информации СВР, участвуют ФБР и Управление по борьбе с наркотиками.

В ФБР эту информацию комментировать отказались.

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      Марина Совина
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