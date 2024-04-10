ФБР отказалось комментировать отправку наркокартелей из Южной Америки на Украину

Федеральное бюро расследований (ФБР) США отказалось комментировать заявление Службы внешней разведки (СВР) России об

отправке наркокартелей из Южной Америки на Украину, сообщает РИА Новости.

«ФБР отказывается от комментариев», — ответил официальный представитель американского ведомства.

Ранее в пресс-службе СВР заявили, что первую партию из нескольких сотен мексиканцев и колумбийцев США отправят в зону боевых действий на Украине уже предстоящим летом.

В российском ведомстве отметили, что, если пилотный проект пополнения рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) латиноамериканскими наркодилерами удастся, то программа расширится за счет преступников из других стран. Однако уточняется, что процесс вербовки через переговоры с наркокартелями, без благословения которых ни один бандит не решится сотрудничать с американскими властями, идет тяжело.