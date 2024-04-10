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09:06, 10 апреля 2024Наука и техника

Обнаружены негативные последствия отказа от пластика

Environmental Science & Technology: отказ от пластика увеличит выбросы углерода

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Ученые Университета Шеффилда в Великобритании обнаружили негативные последствия отказа от пластика и его замены альтернативными материалами. Согласно статье, опубликованной в журнале Environmental Science & Technology, это приведет к увеличению выбросов парниковых газов.

Исследователи рассмотрели пластмассы и их заменители (например, стекло и металлы) в различных сферах применения, включая упаковку, строительство, автомобилестроение, текстиль и потребительские товары длительного пользования. В совокупности эти отрасли составляют значительную часть мирового использования пластика.

Оказалось, что в 15 из 16 случаев применение пластиковых изделий сопровождается меньшими выбросами углерода по сравнению с альтернативами. Сокращение выбросов варьируется от 10 до 90 процентов на протяжении всего жизненного цикла продукта. Уменьшению воздействия на окружающую среду способствуют такие факторы, как более низкая энергоемкость производства и эффективность веса пластмасс.

Результаты исследования подчеркивают неизмеримые экологические преимущества пластиковой упаковки по сравнению с альтернативными материалами. Однако необходимо оптимизировать использование пластика, повысить уровень переработки и принять меры по продлению срока пластиковых изделий, чтобы минимизировать его негативное воздействие на окружающую среду, в том числе морские экосистемы.

В будущем ученые планируют включить в новое исследование многоразовые биопластики, а также компостируемые и биоразлагаемые альтернативы.

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      Александр Еникеев
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