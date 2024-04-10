Осужденный ударил сотрудника российской колонии и получил еще 2,5 года

В Мурманской области дали 2,5 года заключенному, ударившему сотрудника колонии

В Мурманской области суд приговорил к 2,5 года лишения свободы 31-летнего заключенного, ударившего сотрудника колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 321 («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении сотрудника места лишения свободы») УК РФ. По совокупности приговоров окончательно он получил 3,5 года колонии строгого режима.

По данным ведомства, 18 сентября 2023 года осужденный в столовой колонии ударил сотрудника из-за несогласия с его требованиями.

Ранее стало известно, что в Смоленской области суд оштрафовал местного жителя, избившего полицейского.