Премьер Пашинян: Армения не допустила ошибок в отношениях с Россией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян убежден, что Ереван не допустил ошибок в отношениях с Москвой. Трансляция выступления в парламенте ведется на странице политика в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В то же время премьер признал, что отношения двух государств переживают не лучшие времена, однако подчеркнул, что их значение для государственности, суверенитета, безопасности и экономики Армении трудно переоценить.

«Мы действительно не сделали ни одного неверного шага в наших отношениях с Россией. Нет места, где наши коллеги могли бы обвинить нас в невыполнении своих обязательств», — подчеркнул Пашинян.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Армении продают свой народ, меняя отношения с Москвой на партнерство с Европейским союзом и США.

В российском МИД подчеркивали, что Запад хочет превратить Армению в инструмент реализации своих крайне опасных замыслов на Южном Кавказе.