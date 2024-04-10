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10:55, 10 апреля 2024Бывший СССР

Пашинян заявил о планах представителей Карабаха захватить власть в Армении

Пашинян: группа представителей Карабаха хотела захватить власть в Армении

Фото: Sputnik / Dmitry Astakhov / Pool / Reuters

Некоторые представители Нагорного Карабаха планировали захватить власть в Армении. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, цитирует «Sputnik Армения» в своем Telegram-канале.

«Есть данные, думаю, даже доказательства, что группа представителей Нагорного Карабаха собиралась взять власть в Армении, раз у них не получилось в Карабахе», — сказал политик.

Кроме того, по его словам, у Карабаха была возможность начать разговор с Баку на европейских площадках, однако он решил не делать этого. «Ему запретили. И это был не я. Я бы не смог и не захотел», — отметил Пашинян.

Ранее премьер назвал угрозой для нацбезопасности заявления о том, что «правительство в изгнании» непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) действует в Армении. Он подчеркивал, что в стране нет никакого другого правительства.

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      Кристина Есикова
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