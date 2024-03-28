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10:50, 28 марта 2024Бывший СССР

В Армении отказались признавать правительство Карабаха в изгнании

Пашинян: Армения не признает никакое правительство в изгнании Карабаха

Фото: Aziz Karimov / Reuters

Заявления о том, что «правительство в изгнании» непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) действует в Армении, являются угрозой для нацбезопасности. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, его цитирует ТАСС.

«Хочу четко заявить, что в Республике Армения не может существовать никакого другого правительства, кроме правительства Республики Армения. Если кто-либо в Армении идентифицирует себя как правительство, это вопрос национальной безопасности», — сказал он.

По его словам, некоторые круги, переселенные из Карабаха, предпринимают действия, создающие угрозу нацбезопасности, объявляя какие-то «правительства в изгнании».

Ранее Пашинян обвинил Россию в невыполнении соглашений по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Так он прокомментировал заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о попытках Еревана дезавуировать соглашения 2020 года.

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      Кристина Есикова
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