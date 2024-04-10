Пилоты пассажирского самолета объявили чрезвычайную ситуацию из-за удара молнии

Fox News: пилоты Delta объявили чрезвычайную ситуацию из-за удара молнии

Пилоты самолета американской авиакомпании Delta объявили чрезвычайную ситуацию в воздухе из-за подозрения на удар молнии. Подробностями истории поделился телеканал Fox News.

Уточняется, что инцидент произошел утром во вторник, 9 апреля, на рейсе из Нью-Йорка в Атланту, США. Представитель перевозчика сообщил журналистам, что молния, предположительно, ударила в лайнер во время полета.

Пассажирские самолеты рассчитаны на такие погодные явления, но чрезвычайную ситуацию объявили, чтобы подготовить наземные бригады в аэропорту Атланты к обязательному осмотру судна после его приземления, сообщает издание.

По данным источника, никто из пассажиров не пострадал. После посадки воздушное судно осмотрели специалисты.

Ранее в апреле в летевший в Токио самолет с 113 пассажирами на борту два раза ударила молния. Командир воздушного судна решил сменить курс и приземлиться на запасном аэродроме.

