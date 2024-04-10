Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:06, 10 апреля 2024Путешествия

Пилоты пассажирского самолета объявили чрезвычайную ситуацию из-за удара молнии

Fox News: пилоты Delta объявили чрезвычайную ситуацию из-за удара молнии

Фото: Ross Parmly / Unsplash

Пилоты самолета американской авиакомпании Delta объявили чрезвычайную ситуацию в воздухе из-за подозрения на удар молнии. Подробностями истории поделился телеканал Fox News.

Уточняется, что инцидент произошел утром во вторник, 9 апреля, на рейсе из Нью-Йорка в Атланту, США. Представитель перевозчика сообщил журналистам, что молния, предположительно, ударила в лайнер во время полета.

Материалы по теме:
Один день из жизни самолета. Как все устроено?
Один день из жизни самолета. Как все устроено?
Реклама
19 апреля 2023
«Санкции дают о себе знать» В России начали часто ломаться самолеты. Насколько безопасно теперь на них летать?
«Санкции дают о себе знать»В России начали часто ломаться самолеты. Насколько безопасно теперь на них летать?
26 января 2024

Пассажирские самолеты рассчитаны на такие погодные явления, но чрезвычайную ситуацию объявили, чтобы подготовить наземные бригады в аэропорту Атланты к обязательному осмотру судна после его приземления, сообщает издание.

По данным источника, никто из пассажиров не пострадал. После посадки воздушное судно осмотрели специалисты.

Ранее в апреле в летевший в Токио самолет с 113 пассажирами на борту два раза ударила молния. Командир воздушного судна решил сменить курс и приземлиться на запасном аэродроме.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Черняк
      Обсудить
      Последние новости

      «Окна посыпались и двери с петель сорвало». Подполье сообщило об ударе по крупному скоплению войск ВСУ в Очакове

      Медведчук назвал Зеленского приговором украинскому народу

      Захарова назвала безрассудной реакцию Запада на удары по ЗАЭС

      Пашинян снова упрекнул ОДКБ

      Байден захотел самостоятельно закрыть американскую границу

      Против издательства возбудили дело из-за цен на школьные учебники

      105-летний мужчина назвал один вредный продукт секретом долголетия

      Глава МИД Израиля пригрозил верховному лидеру Ирана на понятном ему языке

      Американские дроны оказались бессильными против российской РЭБ

      Звезда «Сумерек» рассказал о трудностях отношений с девушкой возраста его дочери

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше