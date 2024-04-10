Посольство России в Швейцарии ответило на вопрос об участии в саммите по Украине

Посольство в Швейцарии: Россия отклонит приглашение на саммит по Украине

Россия отклонит возможное приглашение Швейцарии на мирный саммит по Украине в Бюргенштоке, заявило посольство России в Швейцарии. Сообщение опубликовано на сайте учреждения.

Посольство прокомментировало заявление министра иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса в ходе пресс-конференции по мирному саммиту в Бюргенштоке в июне. По мнению дипломатов, швейцарские власти в очередной раз продемонстрировали, что готовы учитывать лишь украинскую позицию.

«Даже в случае получения приглашения на подобное мероприятие российская сторона его не примет», — заявили в учреждении. Отмечается, что речь идет об очередном варианте продавливания «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее посольство в Швейцарии опровергло приглашение России на саммит по Украине. В учреждении подчеркнули, что в отсутствие России встреча в Бюргенштоке будет означать лишь очередной раунд бесплодных консультаций.