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11:01, 10 апреля 2024Культура

Продюсер предсказал судьбу уехавших из России звезд

Продюсер Забугорский: покинувшим Россию звездам придется «снять корону с головы»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Продюсер и режиссер Олег Забугорский предсказал судьбу уехавших из России звезд. Его слова приводит News.ru.

Медиаменеджер заявил, что актерам Алексею Панину и Чулпан Хаматовой придется «снять корону с головы» и пойти на низкооплачиваемую работу. «Хаматова в итоге, попомните мои слова, за похлебку чечевичного супа будет работать в Прибалтике. Ее еще тамошние русофобы будут попрекать "российским прошлым"», — подчеркнул он.

Забугорский отметил, что подобная участь ждет всех знаменитостей, покинувших Россию после начала специальной военной операции. Однако, по его словам, неспособные на тяжелый труд звезды будут «клянчить деньги у подписчиков и бывших поклонников».

Ранее актер Василий Ливанов назвал Хаматову ничтожной личностью.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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