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16:41, 10 апреля 2024Бывший СССР

Рада одобрила закон о штрафе до 1,5 тысячи долларов для уклонистов

Рада в I чтении одобрила закон о штрафе до $1,5 тыс. за уклонение от мобилизации

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Верховная Рада в первом чтении одобрила закон, предусматривающий штрафы до 1,5 тысячи долларов за уклонение от мобилизации, передает РИА Новости.

Согласно норме, обычных уклонистов предлагается штрафовать на 17-25 тысяч гривен. Штраф за уклонение от мобилизации для должностных лиц составит 34-60 тысяч гривен.

Отмечается, что в переводе в доллары максимальный штраф для недолжностных лиц составит 827 долларов, а для чиновников — 1,5 тысячи долларов.

Ранее стало известно, что украинские власти намерены отбирать у украинцев лишние автомобили в пользу армии. Если у гражданина в собственности две машины, то одну из них могут мобилизовать, заявила депутат Марьяна Безуглая.

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      Глеб Палехов
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