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13:01, 10 апреля 2024Мир

Россия отказалась сотрудничать с комиссией ООН по правам человека на Украине

Захарова: Россия не признает мандат комиссии ООН по правам человека на Украине

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Россия не признает мандат комиссии ООН по правам человека на Украине и не будет с ней сотрудничать. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга.

Дипломат отметила, что ООН продлила еще на один год срок полномочий так называемой международной независимой комиссии по расследованию на Украине.

«Мы не признаем мандат указанной комиссии, подтверждаем свою позицию об отказе от любых форм взаимодействия с этим абсолютно нелегитимным механизмом», — сказала она.

Ранее представитель российского внешнеполитического ведомства заявила, что украинцы просят Россию помочь вернуть детей, изъятых в странах Европейского союза. По ее словам, находящиеся за рубежом российские дипломаты регулярно получают от граждан Украины соответствующие просьбы.

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      Семен Александров
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