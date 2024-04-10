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17:42, 10 апреля 2024Экономика

Россиян научили выбирать идеальную лопату для дачи

Депутат Чаплин: для дачи лучше всего подойдет деревянная лопата с лезвием

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Самой подходящей лопатой для дачи являются модели с деревянным черенком и заостренным лезвием толщиной 1,5–1,8 миллиметра. Выбирать идеальный инструмент россиян научил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в разговоре с NEWS.ru.

Парламентарий отметил, что вышеуказанные варианты больше всего подойдут для сложной почвы и мелких работ в саду. «Лучшая лопата для дачи — стандартная заостренная с деревянным черенком. Лезвие лучше выбирать стальное, а толщиной не менее 1,5–1,8 миллиметра. Чем больше вес лопаты, тем она прочнее. Но, безусловно, выбирайте тот вес инструмента, с которым вам будет комфортно обращаться», — посоветовал Чаплин.

Ранее в апреле россиянам назвали самый надежный материал для дорожки на даче.

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