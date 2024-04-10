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07:52, 10 апреля 2024Экономика

Россиян предупредили об аномальных холодах

Синоптик Вильфанд: аномальное похолодание ожидается в нескольких регионах страны

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Сразу несколько российских регионов окажутся на этой неделе во власти холода. Об этом ТАСС предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Так, со среды, 10 апреля, по воскресенье, 14 апреля, на 7−12 градусов ниже нормы ожидается температура в Северо-Западном федеральном округе, в Ненецком автономном округе и Республике Карелия. Столбики термометров опустятся до отметок минус 29–22 градусов.

В Ямало-Ненецком автономном округе ожидается минус 32–25 градусов, в Ханты-Мансийском автономном округе — минус 24–17 градусов. На полуострове Таймыр может похолодать до минус 31 градусов.

Со среды, 10 апреля, по пятницу, 12 апреля, холод задержится на юго-западе Сибирского федерального округа. В Томской и Иркутской областях температура может оказаться около минус 21 градуса.

В Якутии с пятницы также будет холодно. В воскресенье ночью в регионе ожидается от минус 20 до минус 16 градусов, при этом днем потеплеет до минус 4 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал аномальное тепло в центре европейской части России.

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      Мария Черкасова
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