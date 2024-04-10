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04:15, 10 апреля 2024Интернет и СМИ

Россиянам назвали способы защитить личные данные от мошенников

В Solar AURA рекомендовали не заходить в электронную почту с чужих устройств

Фото: Unsplash

Эксперты центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA группы компаний «Солар» назвали способы защитить личные данные от мошенников. В разговоре с «Лентой.ру» они перечислили россиянам правила безопасности, которые необходимо соблюдать при использовании электронной почты, соцсетей, онлайн-банкинга и самих гаджетов.

Чтобы снизить риски взлома электронной почты, специалисты посоветовали придумать уникальный и сложный пароль к ней и использовать двухфакторную аутентификацию. Также они рекомендовали включить уведомления о входе и не заходить в почту с чужих устройств. «Получив доступ к почте, злоумышленник сможет сбросить пароль от любого сервиса, которым вы пользуетесь», — предупредили в Solar AURA.

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В случае с соцсетями и онлайн-сервисами эксперты также заявили о важности двухфакторной аутентификации и сложного пароля. Помимо этого, пользователям посоветовали завести отдельный электронный адрес, к которому будут привязаны аккаунты на важных для них сервисах, например, на «Госуслугах». Если не указывать эту почту при регистрации в интернет-магазинах и других платформах, то она не попадет в базы данных и не будет использоваться мошенниками. Также россиян предостерегли от входа на различные онлайн-сервисы через страницу в соцсетях.

Атаки на пользователей интернет-банкинга эксперты назвали наиболее опасными. Чтобы не стать их жертвами, нужно завести отдельный номер телефона, к которому будет привязан кабинет в банковском приложении, и включить подтверждение операций через пуш-уведомления. Кроме того, в Solar AURA напомнили, что называть одноразовые коды кому-либо крайне небезопасно.

Тем, кто хочет защитить свой гаджет от злоумышленников, посоветовали установить сложный пароль для блокировки, а также включить функцию защиты приложений на устройстве. Также пользователей призвали блокировать устройство каждый раз, когда есть вероятность, что к нему могут получить доступ посторонние.

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать программы удаленного доступа к устройствам, чтобы получить доступ к личным данным пользователей. В частности, таким образом злоумышленники узнают пароли от онлайн-банков.

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      Мария Большакова
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