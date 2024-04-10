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19:39, 10 апреля 2024Силовые структуры

Россияне избили до смерти школьного сторожа и попали в колонию спустя 20 лет

Суд дал от 6 до 14 лет жителям Ачинска за убийство школьного сторожа в 2003 году

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Суд огласил приговор в отношении двух жителей Ачинска, которые избили до смерти школьного сторожа больше 20 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии.

41-летнего и 37-летнего мужчин признали виновными по пунктам «ж» и «и» части 2 статьи 105 («Убийство группой лиц из хулиганских побуждений») УК РФ, приговорив к 14 годам колонии строгого режима и 6 годам общего режима соответственно. На момент преступления их возраст составлял 21 год и 17 лет.

По данным следствия, все произошло в ночь на 19 марта 2003 года. Мужчина, работающий сторожем в местной школе, направился в магазин за продуктами, где встретил незнакомых ему молодых людей. Юноши находились в состоянии алкогольного опьянения и пытались провоцировать конфликт. В какой-то момент они начали избивать потерпевшего, после чего занесли его в здание учебного учреждения, где он работал. Мужчина не выжил, а злоумышленники, заметив сотрудников ДПС, скрылись через окно. Их удалось найти только спустя 20 лет.

Ранее стало известно, что суд в Хабаровске приступит к рассмотрению дела 53-летнего местного жителя, который расправился с матерью и признался в этом спустя 20 лет из-за чувства вины.

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      Олеся Мицкевич
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