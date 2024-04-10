Россиянин из-за чувства вины спустя 20 лет признался в расправе над матерью

В Хабаровске будут судить мужчину, расправившегося с матерью в 2004 году

В Хабаровске суд рассмотрит дело 53-летнего местного жителя, расправившегося с матерью 20 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в сентябре 2004 года в дачном доме в селе Черная речка нашли 50-летнюю женщину без признаков жизни. Ее сына проверили на причастность к расправе, но было недостаточно доказательств. Тогда расследование приостановили. В августе 2023 года мужчина сам пришел к следователям с повинной, объяснив, что больше не может жить с чувством вины.

Выяснилось, что в тот день обвиняемый поссорился с матерью и 27 раз ударил ее руками, ногами, молотком и тупым твердым предметом. Возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Оно передано в суд.

Ранее стало известно, что в Салехарде суд приговорил к 12 годам лишения свободы местного жителя, расправившегося с 44-летним собутыльником.