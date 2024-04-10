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10:05, 10 апреля 2024Россия

Россиянин избил ногами по лицу лежащую у бара девушку и попал на видео

В Красноярске мужчина избил ногами по лицу лежащую у бара на асфальте девушку

В Красноярске мужчина избил ногами по лицу девушку, лежащую у бара на асфальте. Действия россиянина попали на видео, соответствующие кадры разместил Telegram-канал «Борус. Люди».

На представленном ролике видно, как две девушки дерутся. В какой-то момент к ним подходит житель Красноярска и начинает наносить удары одной из участниц конфликта. Затем оппонентка одумывается и хочет поднять пострадавшую девушку. На кадрах россиянин также проверяет пульс и дыхание у недавней жертвы.

Прибывшие на место врачи скорой помощи забрали россиянку в больницу. Потасовкой заинтересовались сотрудники полиции и организовали проверку обстоятельств инцидента. По словам очевидцев, компания перед произошедшим выпивала.

Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга жестоко избил 19-летнюю девушку-продавца фейерверков из-за пяти тысяч рублей.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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