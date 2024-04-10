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11:10, 10 апреля 2024Силовые структуры

Россиянин попытался расправиться с племянницей и был отправлен на лечение

В Екатеринбурге суд назначил лечение мужчине за покушение на племянницу

Фото: Hakim Graphy / Shutterstock / Fotodom

В Екатеринбурге суд назначил принудительное лечение 30-летнему мужчине за покушение на двухлетнюю племянницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Оно будет проходить в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа. Мужчину признали виновным по статьям 30, 105 («Покушение») и 127 («Незаконное лишение свободы») УК РФ.

По версии следствия, 18 октября 2023 года осужденный напал на племянницу, обхватив ее шею своей рукой. Параллельно с этим он угрожал ребенку. В какой-то момент мужчина вооружился металлической вилкой и консервным ножом, которыми не менее 13 раз ударил девочку. Жизнь ребенку спасли прибывшие на место сотрудники полиции.

Ранее суд отправил на принудительное лечение 61-летнего мужчину, который толкнул под поезд в московском метро 15-летнего подростка.

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      Варвара Митина
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