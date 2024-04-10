Россиянин забил до смерти сожительницу в день ее рождения и попал под суд

В Бурятии будут судить мужчину, забившего табуретом до смерти сожительницу

В Бурятии суд рассмотрит дело 33-летнего мужчины, забившего до смерти сожительницу в день ее рождения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 15 ноября 2023 года пьяный фигурант поссорился с подругой. Он избил ее руками и табуретом по голове и телу. От одного из ударов предмет мебели сломался. Женщину не удалось спасти.

По факту произошедшего было возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Оно передано в суд.

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