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08:20, 10 апреля 2024Силовые структуры

Россиянин забил до смерти сожительницу в день ее рождения и попал под суд

В Бурятии будут судить мужчину, забившего табуретом до смерти сожительницу

Фото: Sergey Bulkin / Global Look Press

В Бурятии суд рассмотрит дело 33-летнего мужчины, забившего до смерти сожительницу в день ее рождения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 15 ноября 2023 года пьяный фигурант поссорился с подругой. Он избил ее руками и табуретом по голове и телу. От одного из ударов предмет мебели сломался. Женщину не удалось спасти.

По факту произошедшего было возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Оно передано в суд.

Ранее стало известно, что в Москве бизнесмен с охотничьим ружьем несколько часов угрожал бывшей жене и держал ее в заложниках.

Екатерина Кашурникова
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