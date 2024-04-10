Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:57, 10 апреля 2024Силовые структуры

Россиянка расправилась с пенсионеркой и сожгла ее дом ради сокрытия преступления

В Курганской области осудят женщину, которая убила пенсионерку и сожгла ее дом

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Курганской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 46-летней местной жительницы, которая расправилась с 87-летней пенсионеркой и сожгла ее дом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Женщина проходит обвиняемой по трем статьям, среди которых 139 («Нарушение неприкосновенности жилища») и 167 («Умышленные уничтожение имущества») УК РФ. Ее дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, вечером 5 октября 2023 года обвиняемая пришла в дом потерпевшей с целью покупки жилья. Во время осмотра дома между женщинами возник конфликт, в результате которого потенциальная покупательница сначала избила пенсионерку, а потом много раз ударила ее ножом. С целью сокрытия преступления нападавшая подожгла дом пожилой женщины.

Ранее суд в Волгоградской области вынес приговор троим местным жителям, которые расправились с 81-летней пенсионеркой из-за 2000 рублей и планшета, а затем сожгли ее дом, чтобы скрыть следы преступления.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      У побережья Крыма рухнул российский военный вертолет. Что известно о случившемся в Черном море?

      Порошенко выступил против мобилизации без решений по демобилизации

      Швейцария рассмотрит долгосрочную программу помощи Украине

      Суд принудительно ликвидировал Киви Банк

      Тайвань проведет военные учения по отражению атаки Китая

      HBO прекратил работу над продолжением «Игры престолов»

      Звезда «Папиных дочек» станет матерью во второй раз

      Самолет с россиянами на борту подал сигнал срочности в небе

      На Украине захотели призвать женщин в армию по примеру Израиля

      В Госдуме рассказали о единственном мотиве сотрудничества США с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше