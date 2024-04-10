Россиянка расправилась с пенсионеркой и сожгла ее дом ради сокрытия преступления

В Курганской области осудят женщину, которая убила пенсионерку и сожгла ее дом

В Курганской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 46-летней местной жительницы, которая расправилась с 87-летней пенсионеркой и сожгла ее дом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Женщина проходит обвиняемой по трем статьям, среди которых 139 («Нарушение неприкосновенности жилища») и 167 («Умышленные уничтожение имущества») УК РФ. Ее дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, вечером 5 октября 2023 года обвиняемая пришла в дом потерпевшей с целью покупки жилья. Во время осмотра дома между женщинами возник конфликт, в результате которого потенциальная покупательница сначала избила пенсионерку, а потом много раз ударила ее ножом. С целью сокрытия преступления нападавшая подожгла дом пожилой женщины.

Ранее суд в Волгоградской области вынес приговор троим местным жителям, которые расправились с 81-летней пенсионеркой из-за 2000 рублей и планшета, а затем сожгли ее дом, чтобы скрыть следы преступления.