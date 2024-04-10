Российские солдаты на мотоциклах прорвали оборону ВСУ и попали на видео

Опубликованы кадры штурма позиций ВСУ российскими солдатами на мотоциклах

Российские солдаты на артемовском направлении в ходе атаки на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали мотоциклы. Бойцы прорвали украинскую оборону и попали на видео, — кадры штурма окопов ВСУ опубликованы Telegram-каналом «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

«Такого дерзкого рывка враг не ожидал. Штурмовики на мотоциклах стремительно ворвались в окопы ВСУ, боевики бежали, не вступая в бой. Попытки выбить российских бойцов завершились для противника провалом», — говорится в публикации.

Отмечается, что участие в атаке приняли военнослужащие отряда «Шторм» и 123-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

Ранее о сложной ситуации на фронте для ВСУ рассказал представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. По его словам, конфликт с Россией усугубится в обозримом будущем.