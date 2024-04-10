На Украине предрекли непростые месяцы на фронте

Представитель ГУР Украины Юсов назвал ближайшие месяцы на фронте непростыми

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что ситуация в зоне военных действий станет трудной. Его слова приводит РИА Новости.

В эфире всеукраинского телемарафона Юсов предположил, что конфликт с Россией усугубится в обозримом будущем. «Ближайшие месяцы будут непростыми», — предрек он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новое контрнаступление Вооруженных сил страны (ВСУ). «Да, у нас есть план контрнаступления», — подтвердил он.

До этого Зеленский признал отсутствие у ВСУ снарядов для контрнаступления. Украинский лидер добавил, что военные пытаются восполнить дефицит артиллерийских снарядов с помощью беспилотников.