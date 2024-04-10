В США двухэтажный дом отправили в сплав по заливу

SFGATE: двухэтажный дом отправили в сплав по заливу Сан-Франциско

Жители калифорнийского побережья заметили сплавляющийся по заливу Сан-Франциско двухэтажный дом. Детали случившегося раскрывает SFGATE.

По свидетельствам очевидцев, строение не дрейфовало, а буксировалось небольшой лодкой с яхтенного причала Доктаун к городу Редвуд-Сити в сторону Саусалито. Береговая охрана оставалась в неведении насчет его маршрута. Специалисты опасаются, что такое судно может не справиться с приливными течениями. Для данного района лодки-дома вовсе не редкость, однако плавучий двухэтажный дом действительно уникальное явление.

Это сооружение — одно из последних в местном сообществе плавучих домов, прежде насчитывавшем сотню человек. Один из его обитателей описывал жизнь в гавани как «маленький оазис в центре Кремниевой долины, где вы не чувствуете давления и расходов».

К июлю 2023 года в бухте осталось всего девять хаусботов. Члены общины были вынуждены покинуть жилища после того, как власти города признали проживание на борту плавучих домов и лодок незаконным. Решение было принято в связи с многочисленными жалобами хозяев домовладений на побережье. Судебные тяжбы начались в 2015 году. После ответных исков жильцы плавучих домов смогли добиться компенсации за переселение.

Ранее на продажу выставили баржу с сауной и пятью спальнями. Судно, пришвартованное в Лондонском Сити, оценили в 3,5 миллиона фунтов стерлингов.