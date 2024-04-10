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12:47, 10 апреля 2024Бывший СССР

Санду обошла протестующих в Гагаузии

Санду прибыла на встречу с мэрами Гагаузии в Комрате и обошла протестующих

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду прибыла в государственный университет Комрата на встречу с мэрами Гагаузии и обошла протестующих через боковой вход. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Молдова».

«Майя Санду вместе с другими членами делегации заходит в здание университета. Некоторые утверждают, что она попала в здание через боковой вход», — говорится в сообщении.

При этом Санду проигнорировала местных жителей, требующих диалога с властями. Встречая президента, протестующие скандировали на гагазуском языке «Санду еря» («Долой Санду»).

Ранее стало известно, что протестующие в Гагаузии пытаются прорваться к зданию Комратского государственного университета, где проходит встреча с Майей Санду. Сообщается, что вуз оцепили сотрудники Службы государственной охраны, а в город приехали экипажи полиции из Кишинева и других районов страны.

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      Александр Курбатов
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