Санду обошла протестующих в Гагаузии

Санду прибыла на встречу с мэрами Гагаузии в Комрате и обошла протестующих

Президент Молдавии Майя Санду прибыла в государственный университет Комрата на встречу с мэрами Гагаузии и обошла протестующих через боковой вход. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Молдова».

«Майя Санду вместе с другими членами делегации заходит в здание университета. Некоторые утверждают, что она попала в здание через боковой вход», — говорится в сообщении.

При этом Санду проигнорировала местных жителей, требующих диалога с властями. Встречая президента, протестующие скандировали на гагазуском языке «Санду еря» («Долой Санду»).

Ранее стало известно, что протестующие в Гагаузии пытаются прорваться к зданию Комратского государственного университета, где проходит встреча с Майей Санду. Сообщается, что вуз оцепили сотрудники Службы государственной охраны, а в город приехали экипажи полиции из Кишинева и других районов страны.