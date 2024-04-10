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12:15, 10 апреля 2024Бывший СССР

В Гагаузии протестующие захотели прорваться к месту встречи президента с мэрами

В Гагаузии протестующие пытаются прорваться к вузу, в который приедет Санду
Евгения Гуцул

Евгения Гуцул. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

В городе Комрат Гагаузской автономии Молдавии протестующие пытаются прорваться к вузу, в котором пройдет встреча президента республики Майи Санду с мэрами городов Гагаузии и главами региональных служб. Об этом сообщил Telegram-канал Gagauzia24

Встреча должна пройти в здании Комратского государственного университета (КГУ). Отмечается, что вуз оцепили сотрудники Службы государственной охраны, а в город приехали экипажи полиции из Кишинева и других районов страны.

«Майя Санду прибыла в Комрат и в сопровождении мэра города прошла в здание университета. На встречу были допущены только студенты, отобранные предварительно ректором Сергеем Захария. Прессу также не допустили на мероприятие», — сообщает Telegram-канал.

Ранее башкан (глава) Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что в случае ввода войск Молдавии регион обратится за помощью к России. При этом она выразила надежду, что Кишинев не станет прибегать к таким мерам.

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      Александр Курбатов
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