СКР расследует преступления ВСУ против жителей Белгородской области и ДНР

СК расследует новые преступления ВСУ против жителей Белгородской области и ДНР

Следственный комитет России (СКР) будет расследовать новые преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирных жителей Белгородской области и Донецкой народной республики (ДНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным СКР, в Шебекинском районе Белгородской области два дрона ВСУ атаковали двигавшиеся по дороге автобус и микроавтобус. Были ранены женщина и водитель. Еще один дрон атаковал парковку на территории сельскохозяйственного предприятия. Там никто не пострадал.

Кроме того, из-за детонации взрывоопасного предмета пострадал ребенок в населенном пункте Безыменное в ДНР. Следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям причастных к атаке лиц.

Ранее СКР занялся расследованием обстрелов территорий Белгородской области, Республики Татарстан и Донецка со стороны Украины.