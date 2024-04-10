Слова Зеленского о новом контрнаступлении назвали блефом

Эксперт Мингалев назвал слова Зеленского о новом контрнаступлении блефом

Военный эксперт, политолог Вадим Мингалев назвал слова президента Украины Владимира Зеленского о новом контрнаступлении блефом. Об этом он заявил в разговоре с «Известиями».

«Это очередной блеф [Зеленского], чтобы выклянчить деньги у Запада для того, чтобы хоть каким-то образом продлить агонию своего режима», — сказал Мингалев. Он объяснил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет финансовых, экономических и людских ресурсов, а также военной техники и боеприпасов.

По его словам, ситуация на фронте печально складывается для ВСУ. Эксперт отметил, что подобные заявления — это уловки для получения финансовых средств от США.

Ранее Зеленский рассказал, что у Украины есть план еще одного контрнаступления. Он отметил, что страна готова продолжать боевые действия и не согласна на заморозку конфликта. По его словам, у Киева нет альтернативы.