Express: солдаты ВСУ рассказали, что их плохо готовили к контрнаступлению

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали о деталях подготовки к контрнаступлению 2023 года. Об этом пишет британская газета Express.

По словам источника издания, украинские военные заявили, что их не проинструктировали и не подготовили к контрнаступлению должным образом. Кроме того, ими «плохо руководили».

Бывший подполковник британской армии Глен Грант заявил газете, что украинское командование застряло в старых «советских» способах командования: «Меня беспокоит то, что, что бы ни происходило, русские учатся, и учатся они быстро. Я считаю, что, кроме солдат на передовой, украинская система все еще не учится».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что во время контрнаступления ВСУ в стране был внутренний саботаж изнутри, и отметил, что «русские знали», где украинская армия собирается атаковать.