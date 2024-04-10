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02:16, 10 апреля 2024Мир

США продадут Украине комплекты для обслуживания ЗРК Hawk Phase III

Госдеп одобрил продажу Украине комплектов для обслуживания ЗРК Hawk Phase III

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона, сообщило, что Государственный департамент США одобрил возможную сделку, подразумевающую продажу Украине комплектов для обслуживания зенитных ракетных комплексов Hawk Phase III на сумму около 138 миллионов долларов, передает РИА Новости.

Уточняется, что Киев обратился к Вашингтону с просьбой о приобретении товаров и услуг, связанных с обслуживанием данных ЗРК. Госсекретарь Энтони Блинкен, в свою очередь, счел ситуацию чрезвычайной и поручил разрешить продажу Украине соответствующих товаров и услуг в соответствии с интересами национальной безопасности Соединенных Штатов. Таким образом, он отменил требование Конгресса о рассмотрении данной сделки.

Ранее Конгресс США потребовал от Белого дома отчета о потраченных США средствах на помощь Украине. Согласно письму, направленному директору бюджетного управления Белого дома Шаланде Янг, конгрессмены испытывают трудности в получении доступа к официальной информации администрации американского президента Джо Байдена.

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      Марина Совина
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