Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
23:29, 10 апреля 2024Наука и техника

Стало известно о четырехкратном росте спроса в России на защиту от дронов

Bloomberg: в РФ в 4 раза вырос спрос на защиту от дронов на фоне атак Украины

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Российские нефтегазовые, горнодобывающие и иные промышленные предприятия активно закупают системы защиты на фоне атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Bloomberg.

Как стало известно изданию, в России за последний год спрос на системы защиты от атак беспилотников вырос в четыре раза. Уточняется, что около трети тендеров на такую продукцию разместили предприятия нефтегазовой отрасли, 28 процентов приходятся на долю промышленных, еще 10 процентов — горнодобывающих.

При этом, по оценкам Bloomberg Economics, России удалось как минимум удвоить производство такого оборудования с начала конфликта. Отмечается, что в 2023 году российские власти потратили на средства радиоэлектронной борьбы по меньшей мере 1,7 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что в России с начала 2024 года значительно вырос спрос на средства противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), в частности устройства линейки «Серп».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Подозреваемый сбежал от сотрудников ФСБ в Подмосковье. Он может быть причастен к теракту в «Крокусе»

      Бывший вице-президент Эквадора пытался покончить жизнь самоубийством

      «Атлетико» обыграл «Боруссию» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

      «Барселона» обыграла ПСЖ в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

      В Одессе прогремел взрыв

      В Киеве нашли способ сэкономить

      В России задумали повысить минимальные цены на водку и коньяк

      Российские пранкеры заставили главу МОК помолиться

      В Киеве решили отказаться от доброты и потребовать ПВО Patriot в жесткой форме

      Эрдоган посочувствовал лидеру ХАМАС из-за гибели сыновей от авиаудара Израиля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше