Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:05, 10 апреля 2024Силовые структуры

Студента московского вуза обвинили в госизмене за работу на украинскую разведку

ФСБ уличила студента московского вуза в сборе данных о ВС РФ для Украины

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Сотрудники ФСБ уличили студента московского вуза в сборе данных о Вооруженных силах России (ВС РФ) для украинских спецслужб. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления ведомства по Ростовской области.

Обучающийся в столице уроженец Макеевки по своей инициативе установил контакт со структурами, связанными с разведкой Украины, и предложил сотрудничество. С января по февраль студент передал украинской стороне сведения, использование которых могло нанести ущерб военным объектам и технике, привести к потерям личного состава ВС РФ.

У задержанного обнаружен телефон, содержащий переписку с представителем иностранного государства. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

В Ханты-Мансийском автономном округе суд приговорил к девяти годам лишения свободы жителя Нижневартовска Магомеда Магомедова за попытку вступить в украинское вооруженное формирование. Он признан виновным в госизмене.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      У побережья Крыма рухнул российский военный вертолет. Что известно о случившемся в Черном море?

      Порошенко выступил против мобилизации без решений по демобилизации

      Швейцария рассмотрит долгосрочную программу помощи Украине

      Суд принудительно ликвидировал Киви Банк

      Тайвань проведет военные учения по отражению атаки Китая

      HBO прекратил работу над продолжением «Игры престолов»

      Звезда «Папиных дочек» станет матерью во второй раз

      Самолет с россиянами на борту подал сигнал срочности в небе

      На Украине захотели призвать женщин в армию по примеру Израиля

      В Госдуме рассказали о единственном мотиве сотрудничества США с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше