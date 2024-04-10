Студента московского вуза обвинили в госизмене за работу на украинскую разведку

ФСБ уличила студента московского вуза в сборе данных о ВС РФ для Украины

Сотрудники ФСБ уличили студента московского вуза в сборе данных о Вооруженных силах России (ВС РФ) для украинских спецслужб. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления ведомства по Ростовской области.

Обучающийся в столице уроженец Макеевки по своей инициативе установил контакт со структурами, связанными с разведкой Украины, и предложил сотрудничество. С января по февраль студент передал украинской стороне сведения, использование которых могло нанести ущерб военным объектам и технике, привести к потерям личного состава ВС РФ.

У задержанного обнаружен телефон, содержащий переписку с представителем иностранного государства. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

В Ханты-Мансийском автономном округе суд приговорил к девяти годам лишения свободы жителя Нижневартовска Магомеда Магомедова за попытку вступить в украинское вооруженное формирование. Он признан виновным в госизмене.

