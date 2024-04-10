Захотевшего в украинское НВФ россиянина осудили на девять лет за госизмену

В ХМАО суд дал 9 лет за госизмену мужчине за попытку вступить в украинское НВФ

В Ханты-Мансийском автономном округе суд приговорил к девяти годам лишения свободы жителя Нижневартовска Магомеда Магомедова за попытку вступить в украинское вооруженное формирование (НВФ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина признан виновным в совершении преступления по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Его отправят в колонию строгого режима.

Из материалов дела следует, что Магомедов решил воевать против интересов России, для чего отправился в сторону российско-белорусского участка госграницы Брянской области. Он хотел добраться до Украины и там вступить в НВФ, но его задержали сотрудники погранслужбы ФСБ.

9 апреля российская спецслужба сообщила о задержании жителя Орла, предложившего сотрудничество разведке Украины. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ («Покушение на сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, заведомо направленное против безопасности России»).