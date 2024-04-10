Турист «размахивал гениталиями» на пляже Таиланда и попал на видео

Британский турист разделся догола на глазах отдыхающих на пляже Таиланда и попал на видео. Ролик опубликовал британский таблоид Daily Mail (DM).

Как пишет источник, видео сняли жители тайской провинции Краби в понедельник, 8 апреля. На размещенных в сети кадрах 23-летний Джозеф Уильям Кершоу прогуливается по пляжу Ао Нанг без одежды.

«На райском пляже собралось от 20 до 30 молодых иностранцев, все аплодировали, когда Кершоу размахивал гениталиями, не обращая внимания на перепуганных местных жителей и проезжающих мимо автомобилистов», — говорится в материале.

После многочисленных жалоб тайцев и просмотра видеозаписи иммиграционной полицией Краби иностранца арестовали и доставили в участок, где он принес извинения. По словам британца, он снял с себя одежду в общественном месте «из-за алкогольного опьянения и перевозбуждения».

«Мне стыдно. Я извиняюсь перед людьми, я был очень пьян. Я понимаю, что это неприемлемо в вашей культуре, такое больше не повторится», — пообещал турист.

В итоге Кершоу оштрафовали на 5 тысяч батов (около 12,6 тысячи рублей) и отпустили.

Ранее российские туристы занялись сексом втроем в Дагомысе и попали на видео. Пользователи сети, которые посмотрели ролик, отметили, что эти люди «потеряли человеческий облик».

