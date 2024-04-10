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18:49, 10 апреля 2024Экономика

У «Яндекса» сменился гендиректор

Совет директоров «Яндекса» назначил главой компании Артема Савиновского

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Совет директоров МКПАО «Яндекс» решил прекратить полномочия генерального директора Марины Корневой. О смене руководства со ссылкой на представителей компании сообщает РИА Новости.

С 23 апреля должность главы компании займет Артем Савиновский. Ранее он исполнял обязанности гендиректора «Яндекса» с апреля 2022 по декабрь 2023 года, когда на его место назначили Корневу.

В начале марта 2024 года правительство одобрило продажу «Яндекса» за 457,3 миллиарда рублей. В эту сумму оценили 96,3 процента акций компании, которые выкупят у нидерландской Yandex N.V. После продажи Yandex NV перестанет быть головной компанией группы, новой головной структурой станет Международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс».

По итогам реструктуризации «Яндекса» крупнейшими его совладельцами через структуру FMP станут менеджеры, их доля в закрытом паевом инвестиционном фонде (ЗПИФ) «Консорциум.Первый», выступающем в качестве основного покупателя, составит 35 процентов.

В феврале 2024 года «Яндекс» возглавил рейтинг самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes. Стоимость компании, несмотря на выкуп российских активов группой инвесторов, оценили в 12,5 миллиарда долларов.

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      Вячеслав Агапов
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